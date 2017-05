USA / Corée du Nord: La guerre se prépare et elle pourrait être catastrophique (Sputniknews)

Les États-Unis envisagent d’attaquer la Corée du Nord, selon l'expert américain en géopolitique George Friedman, en se préparant pour une guerre pénible et difficile avec des conséquences potentiellement catastrophiques.

Malgré qu'il soit peu probable que les États-Unis prennent des mesures avant que le Président Donald Trump ne retourne dans son pays ce week-end, les actions de la Corée du Nord semblent n'avoir « offert aux États-Unis aucune alternative », informe Business Insider, citant la déclaration de George Friedman, fondateur de Stratfor et de Geopolitical Futures, à la Conférence sur l'investissement stratégique 2017, à Orlando.

Selon M. Friedman qui reprenait à son compte une analyse de Geopolitical Futures, il y a un ensemble de facteurs qui prouvent que la confrontation entre les deux pays ne cesse de croître à un point où la guerre est inévitable.

Ainsi, le fondateur de Stratfor a expliqué que le 20 mai, les porte-avions américains Carl Vinson et Ronald Reagan étaient tous les deux à portée de tir de la Corée du Nord.

En outre, il a fait savoir que plus de 100 avions F-16 effectuaient quotidiennement des exercices dans la région, une tactique qui a précédé le début de l'opération américaine Tempête du désert contre l'Irak, en 1991.

De plus, le Pentagone a déployé des avions F-35 et des représentants du gouvernement américain devraient briefer l'île de Guam, un territoire non-incorporé des États-Unis situé dans le Pacifique, sur la protection civile, le terrorisme et la situation sur la péninsule coréenne le 31 mai.

Selon le géo-politologue américain, toutes ces mesures ne montrent qu'un scénario possible: la guerre.