Vanessa Burggraf répond aux accusations de "fake news" (Le Point)

Laurent Ruquier a lui aussi pris la défense de la chroniqueuse d'"On n'est pas couché" et accusé Najat Vallaud-Belkacem d'avoir fait "un coup politique".

"Si j'ai commis une erreur, elle relève de l'imprécision. » Dans une interview à L'Obs , Vanessa Burggraf a répondu aux accusations de « fake news » à la suite de la passe d'armes entre elle et l'ex-ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem dans On n'est pas couché. Samedi sur le plateau du talk-show de France 2, la chroniqueuse est revenue sur la « révision de l'orthographe » de 2016 pour évoquer le bilan de la ministre, provoquant l'indignation de cette dernière.

Vanessa Burggraf s'est d'abord excusée de ses imprécisions. « Je n'ai pas souligné que cette réforme datait de 1990 et je lui en fait endosser la paternité. Mea Culpa », a-t-elle déclaré à l'hebdomadaire avant de charger à nouveau Najat Vallaud-Belkacem : « Je maintiens ce que j'ai dit, [elle] était alors ministre de l'Éducation nationale quand la réforme est passée. » « Pouvait-elle, oui ou non, donner son avis sur cette réforme, avait-elle ou non son mot à dire, disposait-elle d'une marge de manœuvre ? » martèle la journaliste...

