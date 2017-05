[Vidéo] Arabie Saoudite : des femmes décapitées et des corps pendus en haut des grues (News.com)

Un nouveau documentaire choquant révèle les horreurs de la vie quotidienne en Arabie Saoudite.



Intitulé Saudi Arabia Uncovered, ce documentaire d'ITV a pour but d'exposer les punitions brutales infligées à ceux qui sont considérés comme ayant enfreint les lois islamiques strictes du pays.



À un moment donné on entend un homme accusé une femme d'avoir tué sa belle-fille, celle-ci crie "je ne l'ai pas fait" avant d'être décapitée dans la rue. Une autre montre cinq cadavres pendus haut et court en haut d'une grue, selon The Sun...

Source :

- News.com Saudi Arabia: Women beheaded in street, corpses dangling from cranes



ATTENTION IMAGES CHOQUANTES !!!