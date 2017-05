[Vidéo] De nouvelles révélations sur la mort de Lady Di (BFM TV)

Vingt ans après la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris, des journalistes se sont penchés sur le rapport d'enquête. Ils y ont fait des découvertes et en ont tiré un livre: Qui a tué Lady Di?.

Vingt ans après le terrible accident dans lequel la princesse Diana a trouvé la mort au côté de Dodi Al-Fayed, à Paris, de nouvelles informations remontent encore à la surface. Depuis vingt ans, les rumeurs et les thèses les plus folles ont couru sur l'accident - attentat, sabotage - toutes démenties. Des journalistes français, dont le célèbre paparazzi Pascal Rostain, ont enquêté sur la mort de Lady Di, épluché les 8.000 pages du rapport d'enquête et découvert que la voiture qui transportait la princesse était "une épave".

Pascal Rostain, co-auteur avec Jean-Michel Caradec'h et Bruno Mouron de Qui a tué Lady Di?, invité ce mardi matin sur RTL dans le cadre de la diffusion du documentaire Mort de Diana: l'incroyable révélation ce 30 mai à 21h sur M6, a raconté l'histoire de cette limousine, au parcours chaotique. Les journalistes ont ainsi retrouvé l'ancien propriétaire de la voiture. Il s'agit d'Eric Bousquet, le directeur d'une agence de publicité. Trois mois après l'acquisition, la voiture est volée.

"Elle est fracassée"

"Les gendarmes la retrouvent quelques jours plus tard, près de la centrale de Villepinte, à côté de Roissy. Les gendarmes pensent que ce sont des taulards en permission. Elle a fait une dizaine de tonneaux, elle est fracassée. Cette voiture est remboursée par les assurances comme épave et part à la destruction. On rentre dans le milieu des ferrailleurs,...



