[Vidéos] Réforme de l'orthographe. Dans ONPC, Burggraf relaye "une fausse information" face à Vallaud-Belkacem

- Najat Vallaud-Belkacem : Vous pensez que le Français est absolument essentiel alors vous avez dû vous réjouir car dans les nombreuses réformes que j'ai menées, il y avait la réforme des programmes...

- Vanessa Burggraf : Hmm, j'ai vu votre réforme de l'orthographe... Moi ça m'a atterrée...

Une remarque qui a provoqué l'ire de la ministre, à la fois hilare et choquée. "Franchement, excusez-moi mais là... Vanessa, Vanessa, je n'ai jamais mené de réforme de l'orthographe ! C'est une fake news. Ce n'est pas possible, vous vous rendez compte!".

- "Dans l'école de ma fille, je suis désolée, il y a des dictées où on enlève l'accent circonflexe, les petits tirets et le mot 'oignon' on ne l'écrit plus o-i-g-n-o-n, on l'écrit o-g-n-o-n!"

- "Je n'en reviens pas [...] Je n'en rajoute pas je ne veux pas vous mettre en difficulté, on va oublier cette discussion".

" - Donc vous n'avez pas fait la réforme de l'orthographe ? Tout cela c'est un mensonge ? Donc cela c'est un fake-news ?

- Mais évidemment. Tout comme je n'ai pas imposé l'apprentissage obligatoire de l'arabe au CP. Vous y avez aussi cru peut-être?"

- Mais vous y étiez favorable..."

- "Cela fait trois ans que je suis sujette à toutes les fake news, à tous les mensonges, à toutes les insanités de la terre et vous, vous êtes journalistes et vous tombez dedans ! Et vous relayez ça ? Comprenez que je sois furieuse !"



Comme expliqué par 20 Minutes au moment de la polémique, l’entrée en vigueur d’une nouvelle orthographe date en réalité de 1990. La ministre de l’Education n’a alors que 13 ans.

En effet, selon le Nouvel Obs, la "réforme de l'orthographe" évoquée par Vanessa Burggraf n'est pas imputable à l'ancienne ministre. Votée par l’Académie française en 1990, cette réforme de l’orthographe, qui concerne quelque 2.400 mots, avait créé la polémique début 2016... et mis le ministère dans l'embarras. Face à la gronde d'une partie des professeurs et des parents d'élèves, Najat Vallaud-Belkacem avait très rapidement rappelé qu'il "ne revient pas au ministère de l’Éducation nationale de déterminer les règles en vigueur dans la langue française", dans un communiqué publié sur son site".