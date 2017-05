Vie et mort du PCF

Comme on pouvait s'y attendre le fossoyeur Mélenchon continue son entreprise de sabordage du PCF et refuse tout accord pour les législatives malgré que ce parti se soit rangé naïvement et aveuglément derrière l'imposteur. La stratégie suicidaire de Pierre Laurent a contribué allègrement au chaos. Un sabordage en règle ! Un parti qui ne présente plus de candidat aux élections présidentielles depuis 10 ans pour se ranger derrière le capitaliste et souverainiste Mélenchon.