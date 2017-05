"Vous avez changé d'avis ?" : un journaliste UK tacle Theresa May. Jeremy Paxman, roi des questions à répétition. (Arrêt sur images)

C'est une Theresa May un peu déstabilisée qu'ont vu les spectateurs de Channel 4, lundi 29 mai. Interviewée par le journaliste Jeremy Paxman, la Première ministre britannique a dû justifier son changement radical d'opinion sur le Brexit, auquel elle s'était opposée, face à un journaliste incisif. Paxman, qui présentait jusqu'en 2015 une émission politique de la BBC, est connu depuis de nombreuses années pour ses interviews sans concessions, jugées parfois trop agressives.

Il a encore frappé fort. Alors que les élections générales approchent à grand-pas au Royaume-Uni, le journaliste britannique Jeremy Paxman a interviewé lundi 29 mai, sur Channel 4, le chef du parti du Labour Jeremy Corbyn et la première ministre britannique Theresa May. Et face à la première ministre, Paxman a eu la main lourde, démarrant d'emblée en lui demandant "Quand avez-vous pris conscience que vous aviez la mauvaise réponse au plus grand problème politique de notre époque?". Une référence claire au Brexit, auquel May s'était au départ opposée. "Vous avez changé d'avis ?" a demandé Paxman à trois reprises à son interlocutrice, lui rappelant ses déclarations contradictoires sur le Brexit, qu'elle soutient aujourd'hui en tant que Première ministre.

La séquence a été partagée plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux. D'autant qu'avec ce moment, "Paxman revient à [son] style de pugilat", notait dès lundi soir The Guardian. Un édito d'une journaliste, Hannah Jane Parkinson, regrettait même que Paxman soit devenu "un interrupteur bruyant", alors qu'il avait été auparavant "l'intervieweur suprême".

douze fois la même question

Paxman est en effet un vieil habitué des coups d'éclats et des interviews tendues, au risque de se voir reprocher d'être trop agressif. Il a su, au cours de ses longues années à la présentation de l'émission politique Newsnight, sur BBC 2 (qu'il a présentée de 1993 à 2015), mettre de nombreux invités mal dans leurs bottes en pointant leurs...



