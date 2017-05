Vous haïssez Assad parce que votre télévision vous dit de le faire (Medium.com)

"Ce que nous avons subi en grande partie est, en réalité, une forme d'abus psychologique par des gouvernements très narcissiques, hégémoniques et des officiels depuis très longtemps. C'est une forme d'éclairage appauvri où en réalité notre propre foi en notre capacité de juger une situation et dans une certaine mesure même en notre propre identité, a été érodée et endommagée au point où nous acceptons finalement leur version de la réalité." Vanessa Bailey.

La seule chose qui empêche les citoyens de l'Occident de débusquer les mensonges dont ils ont été abreuvés sur la Syrie est la supposition incontestée que leur propre gouvernement ne peut absolument pas faire ce genre de chose et incarner le mal. Ils n'ont aucun problème à croire qu'un pays étranger à majorité musulmane pourrait gratuitement utiliser des armes chimiques sur des enfants au pire moment stratégique et le plus désastreux possible pour son gouvernement et de bombarder ses propres civils sans aucune raison perceptible autre que le sadisme pur, tandis que la possibilité que leur gouvernement organise ou instrumentalise ces évènements pour fabriquer le consentement de leur opinion public pour favoriser un changement régime est exclu avant que toute analyse critique de la situation ait même commencé...



