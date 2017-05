Yemen : bombardements saoudo-étatsuniens sans discontinuer, incontrôlable choléra et la presse atlantiste toujours plongée dans le plus grand silence

La presse atlantiste et notamment la presse traditionnelle française refuse quasiment d'informer ses concitoyens sur les crimes de guerre à répétition à coup de bombardements massifs commis par la coalition saoudienne au Yemen guidée et soutenue par Israël, les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Regardez le contraste sur les chaînes télévisées entre la couverture médiatique de la guerre en Syrie (bombardements russes à Alep chasse gardée des Occidentaux) et au Yémen (bombardements saoudiens à Sanaa convoitée par les Occidentaux) et vous comprendrez où sont les intérêts atlantistes et de ses chiens de garde. De même à présent que le choléra ravage ce pays (Près de 36 000 cas suspects de choléra sont à regretter, selon les derniers chiffres de l'ONU) tandis que la famine semble poindre son nez, c'est service minimum dans le P.A.F. De plus, le Yemen est toujours sous embargo économique, un embargo tueur de vies comme celui imposé par Bush-Blair après la première guerre étatsuno-britannique en Irak.



Cette presse est idéologique et est devenue le suppôt de l'impérialisme atlantiste et israélien. Une honte ! Bientôt vous apprendrez comment on peut génocider une population tranquillement sans que les médias s'en mêlent. Une presse orientée au service des maîtres qui la dirigent ?