Yémen: Israël bombarde Taëz (Pars Today)

Cité par le site britannique Liberty Fighters, Riyad reconnaît officiellement la présence d'Israël dans la guerre qu'elle mène depuis plus de deux ans contre le Yémen.

Selon le site qui consacre un article à ce sujet, " le régime israélien prend directement part aux combats menés contre les Yéménites surtout à Taëz. Ce sont, en réalité, les chasseurs israéliens qui ont bombardé la ville de Taëz car Riyad a besoin d'Israël et de son armée dans la guerre inégale qu'il mène contre les combattants yéménites ".

Depuis que le régime de Riyad multiplie les déboires au Yémen, l'appui apporté par Israël à l'Arabie saoudite s'amplifie et devient patent: en effet, Tel-Aviv a depuis le début de l'agression en mars 2015 accompagné l'Arabie saoudite dans son équipée militaire mais l'ampleur de défaite des Saoudiens le pousse à sortir des limbe, ajoute le site avant de poursuivre: " Un escadron de l'Armée de l'air israélien vient de rallier la coalition pro saoudienne au Yémen. Et il a mené sa première mission à Taëz où il a violemment bombardé un camp appartenant à Ansarallah."

Selon le site, Al Asiri, porte-parole de la coalition pro saoudienne, a très clairement reconnu "le premier raid des chasseurs israéliens contre le Yémen".

" Le premier raid des chasseurs israéliens a visé un camp d'entrainement des Houthis à Taëz ", a affirmé Al-Asiri, promu récemment au poste du chef du renseignement saoudien. Le militaire dont le bilan est très fortement critiqué à la tête d'une coalition qui n'arrive même pas à maintenir le calme en son sein (les principaux acteurs, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, se disputent le contrôle sud du Yémen, NDLR) a très clairement affirmé: " Nous avons très fortement besoin de l'armée israélienne pour contrer l'avancée iranienne au Yémen."

Al Asiri qui n'a pas fait de mystère des liens militaires très étroits qui unissent l'Arabie saoudite à Israël, a poursuivi: " J'espère que cette intervention militaire très importante de l'armée israélienne ouvrira un nouvel horizon dans les relations entre les pays arabes et Israël."

Cette annonce intervient à quelques jours d'une tournée qui conduira le président américain Donald Trump en Arabie saoudite puis en Israël et enfin au Vatican. Les analystes politiques affirment que l'une des missions que s'est fixée Trump, est de rapprocher Israël et l'Arabie saoudite, voire de faire en sorte que les deux pays normalisent leurs relations.

Le Yémen est le terrain d'entente favori pour les deux partie où, sous le prétexte de contrer "la menace iranienne", Riyad et Tel-Aviv cherchent à contrôler totalement le détroit de Bab el-Mandeb par où sont transités 40% des marchandises.

Quant à la guerre au Yémen, l'Arabie saoudite en est désormais à faire l'aveu de son impuissance: l'aviation saoudienne et ses alliés ont perdu 28 pilotes de F15 depuis mars 2015, tués par des missiles ou roquettes russes des forces yéménites.

Le site Liberty Fighters reconnaît la présence des pourparlers secrets entre Israël et l'Arabie saoudite sur la poursuite du soutien israélien aux frappes saoudiennes au Yémen qui ont fait plus de 12 000 civils et fait du Yémen un total champ de ruines. 17 millions de yéménites dont une majorité de femmes et d'enfants souffrent de famine et font face à la mort.