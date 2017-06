6 juin 1944 – 6 juin 2017 (Les Crises)

Les 80 millions de morts de la seconde guerre mondiale :

Soulignons que les 25 millions de soviétiques morts se répartissent principalement par nationalité en :

Russie : 14 millions (13 % de la population de 1940) – 7 M de soldats, 7 M de civils ;

(13 % de la population de 1940) – 7 M de soldats, 7 M de civils ; Ukraine : 7 millions (16 %) – 1,7 M de soldats, 5,3 M de civils (NB. Il s’agit surtout des civils Ukrainiens du Centre et de l’Est, hors Galicie – sauf pour les Juifs) ;

(16 %) – 1,7 M de soldats, 5,3 M de civils (NB. Il s’agit surtout des civils Ukrainiens du Centre et de l’Est, hors Galicie – sauf pour les Juifs) ; Biélorussie : 2,3 millions (25 %) – 0,6 M de soldats, 1,7 M de civils.

Les pertes militaires en Europe durant la deuxième guerre mondiale :

Et en Asie :

Et le total des morts militaires par pays :

Ainsi – et en lien avec les soucis actuels… :

(N.B. : c’était juste un rappel factuel. Comme le souligne Daniel Schneidemann, OUI, bien sûr que le fait que l’URSS ait été envahie et pas les USA, joue – tout comme la folie stalinienne, les purges, l’impréparation etc. Je souhaitais juste répondre à ceux qui, comme sur France Culture disaient que “Poutine “gâchait un peu la fête” des commémorations du D.Day” ou comme BHL d’annuler l’invitation de Poutine… Et rappeler QUI avait brisé l’armée nazie…)

Voilà où était le front de l’Est le 6 juin 1944 (entre le orange 30/04 et le violet 19/08) :

Quoi qu’il en soit, respect pour tous les soldats, quelle que soit leur nationalité, qui ont donné leur vie pour notre liberté…

Documentaire :