Au nom du peuple vénézuélien, plaidoyer pour la paix et contre toute forme d’ingérence étrangère (Mondialisation.ca)

Un article publié dans le Journal Le Devoir, édition du 1er juin, réclame une intervention militaire au Venezuela afin de renverser le gouvernement du Président Nicolas Maduro. L’auteur, un ancien diplomate,(1) expose la situation qui prévaut dans le pays en se basant sur des statistiques non documentées, ne fait aucune référence aux acquis de la révolution bolivarienne qui a permis à des millions de Vénézuéliens de sortir de l’état de pauvreté dans lequel ils ont été plongés au cours du dernier siècle et développe un discours nettement favorable à l’OEA, le bras privilégié pour les interventions des États-Unis dans cette région du monde. Un impérialisme qui a pris tous les moyens pour détruire l’État du Venezuela avec des sanctions, le financement des activités de l’opposition, l’incitation à la violence, des accusations non fondées, la désinformation, les menaces et la propagande déstabilisatrice et destructrice de la gouvernance de ce pays.

Cet article inséré dans la section « Idées » est tout simplement une offense au peuple vénézuélien qui n’a pas besoin d’un tel plaidoyer, car il saura, lui-même, trouver une voie vers la réconciliation et la paix à l’instar du long chemin parcouru par son voisin dans cet effort pour conclure un Accord de paix avec les FARC-EN.

Le contenu de cet article ramène à notre mémoire les péripéties des années 1960 et 1970 avec la répression de dictatures sanglantes et avec le renversement du Président Salvador Allende, un des nombreux crimes de guerre perpétrés par l’impérialisme en Amérique latine. Il démontre que la gouvernance des États doit être entre les mains des tenants de l’ultra-libéralisme et ce au détriment des peuples qui doivent être asservis au bénéfice du capitalisme totalitaire. Un appel pour une intervention militaire est tout simplement odieux quand on en connaît les effets destructeurs. C’est plutôt le moment de concentrer toutes les énergies vers une solution négociée comme l’a suggéré récemment le président du pays.

L’Amérique latine a connu les affres de nombreuses guerres qui ont causé la mort de centaines de milliers de personnes et qui ont affligé plusieurs pays au cours des dernières décennies. Tout doit être déployé pour réclamer le recours à des moyens pacifiques et générateurs d’ententes et de paix.

Jules Dufour

Note

1.L’auteur de l’article, Gilles Latulipe, est ancien haut-commissaire du Canada et ancien délégué général du Québec

Références

