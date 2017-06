Carte de localisation des groupes aéronavals étatsuniens dans le monde au 2 juin 2017 (Southfront)

Ceci est la mise à jour la plus récente de 'la carte d'emplacement des groupes aéronavals' montrant les emplacements approximatifs de la flotte étatsunienne toutes les semaines. L'analyse et les renseignements suivent à la trace les emplacements de porte-avions US utilisant les informations open source disponibles. Aucune information confidentielle n'a été utilisée dans la production de la carte.