Cazeneuve "assassin" ? Controverse entre Mélenchon et Quotidien (Arrêt sur images)

Un, deux, trois, duel. Suite à une séquence diffusée mardi 30 mai dans Quotidien sur une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon, le conseiller numérique du candidat de la France Insoumise, Antoine Léaument, accuse l'émission de TMC de montage abusif et de manipulation. Quotidien lui a répondu. Qu’en est-il vraiment ? @si donne accès aux éléments.

Montage ou simple travail d'angle ? Mercredi 31 mai, dans une série de tweets, le conseiller numérique de Jean-Luc Mélenchon, Antoine Léaument, a accusé Quotidien d'avoir fait un montage abusif d'une conférence de presse du candidat de la France Insoumise, en plus d'avoir voulu provoquer un "incident" dans le but, une fois de plus, de le faire passer pour un énervé.

En cause : une séquence de l'émission du 30 mai, dans laquelle Azzedine Ahmed-Chaouch, journaliste de Quotidien interpelle Mélenchon sur ses propos lors d'un meeting concernant Bernard Cazeneuve. Mélenchon avait qualifié l'ancien ministre de l'Intérieur du "gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse", du nom du militant anti-barrage de Sivens, mort en 2014 suite à l'explosion d'une grenade d'un gendarme. Cette déclaration a provoqué une polémique : l'emploi du mot "assassinat" sous-entendant que Bernard Cazeneuve avait prémédité la mort du militant. Dans la séquence incriminée sur Quotidien, Mélenchon apparaît assez énervé, sommant le journaliste de s'asseoir, etrépondant très vivement. Une première fois, en niant en bloc avoir été à l'origine de la polémique. Une seconde, en invectivant directement Ahmed-Chaouch, l'appelant à ne pas se prendre pour un juge, lui qui est "juste un journaliste". Comme le résume Quotidien en plateau, "Jean-Luc Mélenchon est de très mauvaise humeur".

Suite à cette première séquence, Antoine Léaument, sur Twitter, a dénoncé un montage qu'il qualifie de "honteux". Que...



