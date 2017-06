"Censure" sur Arte : nous avons vu le documentaire sur "l'antisémitisme en Europe". Un tiers du film, consacré à Gaza et israël (Arrêt sur images)

Il devait être diffusé dans les prochains mois. Le documentaire allemand de Joachim Schröder et Sophie Hafner, "Prédestinés et exclus - La haine des Juifs en Europe" a finalement été déprogrammé par Arte, deux ans après le début de la production. Une décision vivement critiquée outre-Rhin comme une forme de "censure" pour un documentaire qui dérange sur l'antisémitisme. Comment en est-on arrivé là, et que raconte ce documentaire? @si a pu le visionner.

Non-respect des conditions de production ou censure ? La chaîne franco-allemande Arte se retrouve au cœur d'une mini-polémique depuis début mai en Allemagne, après avoir décidé de déprogrammer un documentaire allemand, intitulé "Prédestinés et exclus - La haine des Juifs en Europe". La chaîne, par l'intermédiaire de son directeur des programmes, Alain Le Diberder, affirme que l'annulation n'a rien à voir avec le fond du documentaire, mais avec le contrat initial que le réalisateur n'aurait pas respecté. Outre-Rhin, plusieurs personnalités et médias évoquent eux une "censure" pure et simple du documentaire, dont la thématique dérangerait parce que taboue. En France, le magazine Causeur a consacré un article à l'histoire, un mois après que le sujet soit apparu en Allemagne. Le journaliste Luc Rosenzweig y explique que la chaîne franco-allemande aurait censuré le documentaire parce qu' "on y met trop en lumière la haine antijuive qui progresse dans la sphère arabo-musulmane et dans une certaine gauche obsédée par l'antisionisme".

"Prédestinés et exclus - La haine des Juifs en Europe", ouverture du documentaire. En fond le Titanic, dont certaines théories prétendent que les Juifs ont provoqué son naufrage, explique la voix off

Mais rembobinons : en avril 2015, la réunion de programmation d'Arte approuve un projet de documentaire sur l'antisémitisme en Europe. Après avoir déjà été rejeté une première fois, le projet présenté par un certain Joachim Schröder est approuvé à une...

Lire la suite