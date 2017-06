Crise. L'Arabie saoudite somme le Qatar de cesser son soutien au Hamas

Depuis deux jours l'Arabie saoudite avec le soutien des Etats-Unis et d'Israël ont imposé (avec les EAU, l'Egypte, le Yemen et les pays du Golfe) un blocus du Qatar.

L'Arabie saoudite accuse entre autres le Qatar de soutenir le terrorisme et notamment le Hamas et pointe du doigt la chaîne Al Jazeera jugé comme un "média hostile". On savait que le Qatar soutenait le terrorisme islamiste, tout comme l'Arabie saoudite d'ailleurs, mais son soutien envers le Hamas et sa mansuétude à l'égard de l'Iran pourrait lui coûter des plumes.