Mélenchon accueilli à coup de jets d'oeufs dans une cité de Marseille (Vidéos)

(c) Langlois / AFP

Suite à cette réception, il est fort probable que Mélenchon considère que ces jeunes vont passer pour des "barbares et des "sauvages".

Un vocabulaire tout droit sorti du lexique de la culture française et des colons français dont Mélenchon est issu avec le paternalisme qui lui sied tant. Peu probable que les jeunes des banlieues aient apprécié ces propos tenus dans le 18ème arrondissement de Paris.

Cela vaut sans doute mieux que le lancer de bombes impérialistes et colonialistes en Libye voté par Mélenchon et ses acolytes en 2011 au Parlement européen et à l'Assemblée nationale française par les partis de droite (UMP) comme de gauche (Front de Gauche, EELV, PS). L'international socialisme ce n'est pourtant pas fait pour les chiens ! Certains "barbares" ou "sauvages" en ont sans doute oublier les principes !