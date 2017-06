Elections législatives J-10. Selon un sondage Ipsos, LREM est 31%, LR 22%, FN 18%, FI 11.5% et le PS à 8.5%

Selon un sondage Ipsos Sopra Steria pour Le Monde et le Cevipof publié vendredi, LREM obtiendrait 31% des intentions de vote, LR 22%, le FN 18%, la FI 11.5% et le PS 8.5%.

Selon Reuters, troisième et quatrième dans les intentions de vote, le Front national et La France insoumise ne devrait pas réussir à transformer ces suffrages en un nombre important de sièges. Le FN n'en remporterait qu'entre cinq et quinze sièges et la France insoumise de dix à vingt.

L'enquête a été réalisée en ligne du 27 au 30 mai, auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus constitué de 14.958 personnes inscrites sur les listes électorales.