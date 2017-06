France : les jeunes d’origine algérienne de plus en plus religieux (L'Expression.dz)

La sécularisation, qui touchait autrefois pratiquement les enfants d’immigrés originaires de pays musulmans, notamment l’Algérie, a fait marche arrière en France, a constaté samedi la démographe Michèle Tribalat, soulignant que les jeunes musulmans deviennent de plus en plus "musulmans" (pratiquants). Il y a bien un retour vers l’islam parmi les plus jeunes, a-t-elle soutenu dans une analyse publiée par la presse, soulignant que la sécularisation, qui touchait autrefois pratiquement autant les enfants d’immigrés originaires de pays musulmans (l’Algérie principalement) que les natifs au carré, a fait marche arrière au fil des générations chez les premiers alors qu’elle s’est approfondie chez les derniers et les enfants d’immigrés européens .