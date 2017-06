France. Elections législatives J-5 : majorité absolue pour Emmanuel Macron (Reuters)

L'alliance de La République en marche et du MoDem remporterait la majorité absolue à l’Assemblée nationale lors des élections législatives du 11 au 18 juin, avec un nombre de sièges variant entre 385 et 415, selon un sondage Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, publié mardi.

Elle devance Les Républicains/UDI, qui obtiendraient entre 105 et 125 sièges, et le Parti socialiste et ses alliés, qui obtiendraient de 25 à 35 sièges. Le Front national gagnerait entre 5 et 15 sièges...

Lire la suite