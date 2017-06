Guadeloupe : la vidéo gênante d’un candidat LREM refait surface (News.Google)

Olivier Serva avait tenu des propos homophobes en 2012 sur un plateau télévisé, comparant l’homosexualité à une "abomination", rapporte Streetpress.

C’est ce qu’on appelle une grosse casserole. Olivier Serva, en Guadeloupe, a tenu des propos homophobes en 2012 sur un plateau télévisé, allant même jusqu’à comparer l’homosexualité à une « abomination ». , qui a pu visionner l’intégralité de ce débat du 24 octobre 2012 sur la chaîne Première, en explique ce mercredi le contenu.

Deux intervenants s’opposaient sur le plateau : Olivier Serva, président du mouvement politique local Eko Zabym et David Auerbach Chiffrin, porte-parole de Total Respect, une association de lutte contre l’homophobie. Invité à débattre sur la loi sur le mariage pour tous, celui qui détient aujourd’hui l’investiture LREM, a très rapidement dérapé sur le sujet : « Être tolérant, ce n’est pas accepter l’intolérable. Pour le chrétien que je suis, quand je lis la Bible, il est écrit qu’un homme qui couche avec un homme ou une femme avec une femme, c’est une abomination », a déclaré Olivier Serva dès sa première prise de parole. Plus tard, il a également affirmé que le mariage entre personnes du même sexe est un « péché ». « La Bible le dit », a expliqué l’expert-comptable et vice-président du conseil régional qui assurait à l’époque que la société guadeloupéenne n’était « pas prête » pour le Mariage pour tous...

