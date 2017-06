L'ancien chef d'état-major, Bentégeat, déclare qu'en Libye, la France sous Sarkozy : "en a profité pour faire disparaître Kadhafi"

Selon Le Canard enchaîné, l'ancien chef d'état-major, Henri Bentégeat, a déclaré lors du "talk stratégique" du Figaro, le 3 avril 2017, en dressant le bilan des interventions pratiquées sous Chirac (dont il fut le chef d'état-major particulier à l'Elysée), sous Sarkozy et sous Hollande :

"L'Irak, où nous n'étions pas, l'Afghanistan où nous étions, mais aussi la Libye et l'opération Sangaris en République centrafricaine, n'ont pas été de grands succès et ont même été carrément des échecs." Et de souligner qu'en Libye, "on en a profité pour faire disparaître Kadhafi (...) et on est partis le pus vite possible en laissant derrière nous le chaos."

(Le Canard, 7.06.2017, Des généraux américains et français plus clairvoyants que leurs présidents).