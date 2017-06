L'Arabie saoudite couvre les politiciens conservateurs britanniques de cadeaux, de voyages et d'émoluments (The Intercept)

De nouveaux chiffres diffusés par le Parlement britannique montrent que, alors que les liens du premier ministre britannique Theresa May avec l'Arabie Saoudite étaient devenus une question électorale, des officiels du gouvernement conservateur et les membres du Parlement ont reçu sans compter du gouvernement saoudien des cadeaux, des frais de déplacement et des honoraires pour leur conseil.



Des députés du parti conservateur des Tory ont reçu de l'argent cash alors que les Britanniques soutiennent la guerre brutale de l'Arabie Saoudite contre le Yémen, le pays le plus pauvre du Moyen-Orient.

Le responsable du Labour, Jeremy Corbyn, a fait de l'alliance périlleuse du Royaume-Uni avec les Saoudiens une question électorale, avec des électeurs qui se rendront aux urnes le 8 juin. Les liens du parti conservateur des Tory avec l'Arabie Saoudite, malgré les critiques du Labour, ont abouti à des ventes d'armes records - le gouvernement conservateur britannique a vendu pour 3.3 milliards £ (4.2 milliards de dollars) d'armes à l'armée saoudienne depuis le début de la guerre contre le Yémen - avec toujours, une répugnance à critiquer les violations des droits de l'homme.

Tandis que les politiciens conservateurs ont défendu les ventes d'armes aux Saoudiens comme un moyen de soutenir les alliés des Britanniques dans la région, ses membres au Parlement ont obtenu £ 99,396 (128,035 $) de cadeaux, en frais de déplacement et en honoraires pour leur conseil au gouvernement d'Arabie Saoudite depuis que la guerre au Yémen a commencé.



Les liens financiers des Parlementaires des Tory sont détaillés dans le registre d'intérêts financiers, une révélation publiée par le Parlement...

Source :

- The Intercept Saudi Arabia Lavishes Conservative U.K. Officials With Gifts, Travel, And Plum Consultancies