Lundi 5 juin 2017, l’émir Tamim ben Hamad Al Thani du Qatar est apparu à la télévision nationale, Al-Jazeera, pour prononcer un discours devant un parterre d’officiels et à la Nation.

Cette intervention était très attendue dans le contexte de la crise diplomatique régionale qui isole l’émirat. Les transports terrestres vers et depuis le Qatar ont été interrompus, et de nombreuses lignes maritimes et aériennes également. Il n’y a plus de produit frais sur place.

L’émir est un souverain absolu qui n’a de compte à rendre à personne. Il est au pouvoir depuis l’abdication forcée de son père, en juin 2013. Pourtant, de nombreuses sources assurent que les membres de son gouvernement ne sont pas autorisés à faire de la politique et que toutes les décisions sont prises depuis une ambassade alliée.

Prenant la parole à la télévision, l’émir a déclaré : « Le Qatar n’a jamais manqué de jouer son rôle arabe et islamique et de défendre les enjeux de nos pays arabes et islamiques ». Sur ce, à la 19ème seconde, le programme a été censuré. La présentatrice d’Al-Jazeera, interloquée, a repris l’antenne en bafouillant.

On ne saura jamais ce que souhaitait dire ou faire l’émir Tamim. La presse locale du mardi 6 juin fait l’impasse sur le sujet. Personne ne sait qui a autorité pour couper un message de l’émir, ni qui se cache derrière ce fantoche.