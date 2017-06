L'un des terroristes du 3 juin avait participé à un reportage sur les islamistes à Londres (Russia Today)

Khuram Shazad Butt, l'un des trois auteurs de l'attaque du 3 juin à Londres, avait été filmé par Channel 4 dans le cadre d'un reportage sur les djihadistes à Londres. On le voyait prier devant un drapeau de Daesh dans le centre de la capitale.

Khuram Shazad Butt, l'un des auteurs de l'attentat du 3 juin à Londres, dont l'identité a été révélée le 5 par la police britannique, apparaissait dans un documentaire sur les islamistes produit par la chaîne anglaise Channel 4. Pour le tournage de The Jihadist Next Door («Le djihadiste d'à côté»), diffusé en janvier 2016, des journalistes britanniques avaient suivi des musulmans radicalisés à Londres. Parmi les protagonistes filmés à l'occasion de cette enquête figurait Khuram Shazad Butt.

On le voyait notamment participer à une prière collective devant un drapeau de l'Etat islamique à Regent's Park, en plein centre de la capitale sdu Royaume-Uni. Il y était décrit comme appartenant à «un groupe d'extrémistes britanniques ayant pour objectif de diffuser un appel au djihad de par le monde».

Agé de 27 ans, Khuram Shazad Butt était connu des services de police, d'après les premières indications fournies par les enquêteurs. Habitant à Barking, dans l'Est de Londres, il n'était toutefois pas soupçonné de planifier une attaque terroriste, assure le MI5.

Perpétré le 3 juin au soir, l'attentat de Londres a coûté la vie à sept personnes, dont un jeune serveur français, et fait près d'une cinquantaine de blessés. Les trois assaillants, Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane et un troisième complice qui n'a pas encore été identifié, ont foncé dans la foule à bord d'une camionnette avant d'attaquer des passants au couteau et d'être abattus par la police.