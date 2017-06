La France s’apprête à une intervention en Syrie en faveur d’Al Qaïda (Moon of Alabama)

Il semble que la France cherche des excuses pour prolonger la guerre en Syrie.

Le 25 mai, l’agence de presse française AFP a publié un article de propagande sur les courses de chevaux arabes à Idleb :

« Les spectateurs se sont dispersés en dansant le long d’une ligne animée, tirant en l’air des coups de feu de joie, tandis que chacune des créatures musclées franchissait la ligne d’arrivée en projetant des nuages de sable doré. »

« Créatures musclées », « nuages de sable doré » – est-ce de la poésie française moderne ?

Les photos de l’AFP ne montrent que deux chevaux et pas beaucoup de course. Outre cette omission, elles montrent aussi un enfant soldat d’al-Qaïda (à droite) avec un pistolet beaucoup trop grand pour lui :

De toute évidence, Idleb est entièrement occupé et gouverné, sous contrôle d’Al-Qaeda< ( reportage vidéo).

Pourquoi l’AFP publie-t-elle des textes de recrutement et de relations publiques pour Al-Qaeda ? Comment un photographe AFP officiellement nommé peut-il travailler ouvertement à Idleb sans craindre d’être enlevé ou tué ? Plus important encore : pourquoi l’AFP est-elle en train de sortir cela maintenant ?

Suite à cela, une nouvelle remarquable est parue hier dans les médias français :

Lors d’une conférence de presse avec le président russe Poutine, Macron, en marionnette mondialiste et fougueuse, a proféré cette menace sous forme d’une « ligne rouge » :

[Il] a déclaré que toute utilisation de ces armes en Syrie conduirait à des « représailles » de la France – sans préciser exactement quelle forme elles prendraient.

Cette « ligne rouge » est bien sûr une invitation à al-Qaïda et à « l’opposition syrienne » financée par l’Arabie Saoudite, invitation à mettre en scène une nouvelle fausse « attaque d’armes chimiques« . Les bombardements français contre l’armée syrienne et ses alliés seront alors présentés comme des « représailles » ( ?).

La remarque Macron a été préparée, pas spontanée, et sa signification est évidente. Ce n’est pas du tout une menace contre Al-Qaïda au cas où elle utiliserait à nouveau les armes chimiques qu’elle possède. C’est une menace d’attaquer le gouvernement syrien indépendamment de qui utilise ce qui apparait comme « chimique » dans les images fournies par Al-Qaeda. Toute revendication non prouvée d’utilisation d’armes chimiques sera suffisante.

Aujourd’hui, une autre partie du puzzle est tombée en place :

L’AFP raconte toute une histoire sur la décision d’Idleb contrôlé par Al-Qaïda : Macron met en scène un faux complot « ligne rouge » d’attaque chimique et rencontre l’opposition financée par l’Arabie Saoudite pour l’implémenter :

La réunion inopinée avec Riad Hijab et une délégation plus large du Comité des Hautes Négociations (HNC) basé à Riyad, qui comprend des groupes politiques et armés, a eu lieu alors que Macron cherchait à examiner la politique française sur la guerre civile de six ans.

« Le président a parlé de son engagement personnel envers le dossier de la Syrie et de son soutien à l’opposition syrienne en vue d’une transition politique« , a déclaré son bureau dans un communiqué.

Les « groupes armés » de la HNC sont alliés à Al-Qaïda.

L’armée américaine échoue actuellement dans sa tentative d’occuper le sud-est de la Syrie. Les forces irakiennes et syriennes empêcheront le mouvement (recom). Ce que les États-Unis nomment la « nouvelle armée syrienne » se retire à mesure que l’armée syrienne s’approche. Plus d’armes américaines ne suffiront pas à en changer l’image. Trump ne semble pas disposé maintenant à plonger plus profondément dans le chaudron syrien. Le gouvernement britannique a été brûlé par la « revanche de Manchester », commise par un « rebelle libyen » britannique, poussé à se battre avec les Jihadis lorsque Theresa May était le ministre responsable de l’Intérieur. Il y a maintenant peu d’attrait pour une autre erreur de ce genre.

Cela incite le français Macron à devenir le chef « occidental » d’un changement de régime. Le petit Emmanuel doit faire marcher sa politique étrangère pour impressionner « maman ». Il peut très bien avoir en tête une « héroïque » petite campagne de bombardements en tant que « représailles » contre une fausse attaque d’armes chimiques. Je doute cependant que les forces compétentes en Syrie de défense aérienne russe le lui permettront.

Moon of Alabama

http://www.moonofalabama.org/2017/05/france-prepares-pro-al-qaeda-intervention-in-syria.html#more

Traduction : Comité Valmy

source: http://www.comite-valmy.org/spip.php?article8625