La libération de Mossoul : un autre Fallijah, Dresde... ou Hiroshima ? (Global Research.ca)

Un ancien joyau détruit au nom de la liberté...

Quand les Etats-Unis, le Royaume-Uni et leurs nations alliées destructrices, se sont embarqués, en octobre l'année dernière, pour effacer l'antique Mossoul d'Irak pour la sauver, ont-ils réfléchi sur l'énormité du coût à l'humanité et à l'histoire de leurs actions actuelles et celui de leur génocide, de l'invasion illégale et l'occupation durant quatorze années ?...



Source :

- Global Research.ca The “Liberation” of Mosul: Another Fallujah, Dresden – or Hiroshima?