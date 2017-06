La réunion 2017 du Groupe de Bilderberg (Voltaire.net)

Le Groupe de Bilderberg est une institution créée en 1954 par la CIA et le MI6. Il se réunit chaque année, non pas sous la protection de la police du pays hôte, mais de l’Otan, dont il relaie habituellement les messages.

Le rendez-vous 2017 se tient du 1er au 4 juin, à Chantilly (Virginie, Etats-Unis). Comme à l’habitude, la CIA, le MI6 et l’Otan y sont représentés.

Compte-tenu de la guerre qui oppose actuellement la Maison-Blanche à l’Etat profond US et au Royaume-Uni, ce séminaire devrait, pour la première fois, être fort polémique. D’un côté des membres de l’administration Trump, de l’autre les facteurs du terrorisme islamique.

Pour en savoir plus : « Ce que vous ignorez sur le Groupe de Bilderberg », par Thierry Meyssan, Komsomolskaïa Pravda/Réseau Voltaire, 9 avril 2011.

Ordre du jour

L’Administration Trump : un rapport d’étape

Les relations transatlantiques : options et scénarios

L’alliance de défense transatlantique : balles, octets et monnaies

L’orientation de l’UE

La mondialisation peut-elle être ralentie ?

Les emplois, les revenus et les attentes non réalisées

La guerre contre l’information

Pourquoi le populisme se développe-t-il ?

La Russie dans l’ordre international

Le Proche-Orient

La prolifération nucléaire

La Chine

Actualités

Président

Castries, Henri de France Ancien président d’AXA assurances ; Président de l’Institut Montaigne.

Participants par ordre alphabétique