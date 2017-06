Le célèbre petit Omrane, refait surface, avec un drapeau syrien et la vraie histoire de sa photographie (Almanar.com)

Mais cette fois-ci sans la poussière, le sang, ni l’air hagard qu’il avait affiché dans sa célèbre photographie qui a fait le tour du monde, pour atterrir au Conseil de sécurité. C’était en août 2016, alors que la bataille d’Alep faisait rage, avec une campagne médiatique qui battait son plein dans le but de ternir l’image du pouvoir syrien.

Sous un nouveau jour, maintenant qu’Alep est libérée, Omrane parait tout propre, tout radieux et en bonne santé. Arborant le drapeau syrien officiel, non celui de l’insurrection. La télévision libanaise al-Mayadeen a rencontré son père qui habite toujours à Alep. Sa version des faits diffère de ce qui avait été véhiculé dans les médias occidentaux et arabes.