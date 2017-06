Le recruteur de l'EI qui a radicalisé les terroristes du Tower Bridge a été protégé par le MI5 (Medium.com)

Les terroristes qui se sont déchaînés à travers Londres durant la nuit du 3 juin faisaient partie d'un réseau extrémiste plus large étroitement contrôlé par le MI5 pendant des décennies. Le même réseau a été lourdement impliqué dans le recrutement de Britanniques pour se battre avec des groupes djihadistes en Syrie, en Irak et en Libye.



La police a confirmé que Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane et Youssef Zaghba était les trois terroristes tués par balle après une attaque à la camionnette suivie d'une attaque au couteau dans la zone du London Bridge.

Selon des articles de presse, tant Butt que Redouane étaient les membres de longue date du réseau extrémiste connu sous le nom d'Al-Muhajiroun et autrefois proscrit. Après le 11/9, le groupe a opéré sous des noms différents comme Shariah4UK, Muslims4Crusades et Islam4UK. À l'origine fondé par le libanais, Omar Bakri Mohammed, qui a été interdit de retourner au Royaume-Uni après les attaques du 7 juillet...



