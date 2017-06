Le Royaume-Uni entend envoyer 85 militaires supplémentaires en Afghanistan (Sputniknews)

Londres envisage de renforcer sa présence militaire en Afghanistan en envoyant un contingent de 85 militaires supplémentaires, informe le Sunday Times.

« Theresa May aurait accepté d'envoyer 85 soldats supplémentaires pour renforcer le contingent de près de 500 militaires britanniques présent dans le pays. Ils forment des officiers et constituent une partie des forces de l'Otan à Kaboul, qui fournit la sécurité aux "titulaires", autrement dit aux étrangers », écrit-on dans l'article.

Les troupes supplémentaires aideront également à entrainer l'infanterie afghane, informe le journal, en ajoutant que la décision controversée visant à stimuler la participation du Royaume-Uni en Afghanistan, une guerre qui s'avère être la plus coûteuse de ces dernières pour Londres, était une réponse à une demande des États-Unis.

Une série d'explosions s'est produite le samedi 3 juin au cimetière de Kaboul en Afghanistan pendant une cérémonie funéraire faisant, d'après le bilan du ministère de la Santé, au moins 20 morts et 87 blessés.

Une autre explosion a frappé la capitale afghane le 31 mai en pleine heure de pointe matinale près du quartier diplomatique, enveloppant le palais présidentiel et les ambassades étrangères dans un nuage de fumée noire. Le bilan est lourd: au moins 90 morts et plus de 500 blessés. L'attaque a été revendiquée par Daech.