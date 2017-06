Le sommet de l’OTAN de Bruxelles 2017 se tient à l’occasion de l’inauguration du nouveau siège de l’OTAN situé juste en face de l’actuel sur le site des anciens aérogares de l’aérodrome de Haren. Il est le premier sommet pour les dirigeants de trois des pays les plus importants au sein de l’Alliance , le président américain Donald Trump, la Première ministre britannique Theresa May et le président français Emmanuel Macron.

Cette rencontre aura permis de mieux comprendre le sens des diverses interventions du Président des États-Unis, Donald Trump, concernant le rôle joué dorénavant par cette alliance dans le processus de domination planétaire par l’impérialisme américain. Nous assistons à la mise en place d’un processus d’une soumission appréhendée et réaffirmée de tous les membres aux ordres des USA. Au cours des premiers mois de son mandat, le comportement du nouveau Président des États-Unis sur la scène internationale s’est rapidement développé avec quelques manifestations guerrières offensives unilatérales et sans équivoque : Les frappes punitives contre la Syrie, le déploiement d’un convoi de navires de guerre à proximité de l’environnement nord-coréen et le largage de la « bombe de la paix » au-dessus de l’Afghanistan constituent des actes de guerre pouvant servir d’avertissements pour tous les États de la planète (Vers une guerre mondiale).

Le Sommet de l’OTAN aura permis aux USA de réaffirmer le fait que leur puissance ne peut plus être négligée ou contestée et que les divers blocs stratégiques devront désormais en tenir compte et se soumettre.

Ce comportement remarqué du Président sera bien accueilli aux États-Unis. Reprendre la commande de tous les États membres de l’Alliance et leur imposer la feuille de route des USA dans le processus de la domination hégémonique planétaire.