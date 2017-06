Les politiques des Occidentaux se sont "retournées contre eux" (guide iranien) [AFP]

Les attaques du groupe Etat islamique (EI) en Europe et dans le monde montrent que les politiques des Occidentaux au Moyen-Orient ont eu un effet contre-productif, a affirmé dimanche le guide suprême iranien au lendemain d'un attentat meurtrier à Londres.

"Aujourd'hui, Daech (l'acronyme en arabe de l'EI) est chassé de ses fiefs en Irak et en Syrie et s'étend vers d'autres pays --l'Afghanistan, le Pakistan et même les Philippines et les pays européens", a indiqué l'ayatollah Ali Khamenei dans un discours transmis à la télévision.

"C'est un feu que (les puissances occidentales) ont elles-même déclenché et qui s'est retourné contre elles", a-t-il soutenu à Téhéran au cours d'une cérémonie marquant l'anniversaire du décès du fondateur de la République islamique, l'ayatollah Rouhallah Khomeini en 1989...

