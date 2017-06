Londres : Non, CNN n'a pas organisé une fausse manif de musulmans. Pas de "fake news", mais une petite mise en scène (Arrêt sur images)

"Fake news" ou mise en scène ? La fachosphère américaine accuse la chaîne CNN d'avoir créé une "fake news" en montrant une fausse manifestation de musulmans venus rendre hommage aux victimes de l'attaque de Londres, qui a fait six morts le 3 juin. La preuve ? Une vidéo dans laquelle on voit les manifestants se placer face caméra. La chaîne dément avoir organisé le rassemblement pour les besoins de son direct, soutenue par le témoignage de nombreux confrères - et des participants à cette fameuse manifestation.

CNN aurait inventé une manifestation de musulmans anti-Daech ? C'est la rumeur qui court depuis dimanche sur la twittosphère US. En cause, une vidéo de la chaîne américaine, qui montre un rassemblement de musulmans, notamment de "mères musulmanes", nous apprend le commentaire, tenant plusieurs pancartes. Des messages de soutien aux victimes de l'attaque à la camionnette et au couteau survenue dans la nuit du samedi 3 juin dans un quartier très fréquenté de Londres, et qui a causé six morts et des dizaines de blessés. La journaliste de CNN évoque à l'écran une "scène poignante".

Mais rapidement, une deuxième vidéo circule sur Twitter. Elle est diffusée au départ par un internaute se définissant notamment comme pro-Brexit et "libertarien". Que voit-on dans cette vidéo, qui semble avoir été filmée derrière l'équipe de tournage de CNN ? Les manifestants se mettent en place devant les caméras, et semblent parfois guidés par un homme en T-shirt blanc. D'abord installé sur un terre-plein, le groupe se décale ensuite sur sa droite, avant que deux femmes, sur le bord de l'écran, fassent signe à quelques personnes de se resserrer près des autres. La journaliste a aussi l'air de communiquer avec certains participants, les incitant notamment plusieurs fois à s'agenouiller. Pour l'internaute qui a tourné la vidéo, partagée plus de 17 000 fois, il est évident que "CNN construit le récit".

Très vite, les reproches pleuvent sur les réseaux sociaux, affirmant que la journaliste de CNN,...



Lire la suite