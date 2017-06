Mis en cause pour massacre génocidaire à Duékoué et installé par l'armée française en Côte d'Ivoire, Ouattara sera reçu dimanche à l'Elysée par le nouveau chef de guerre français

En pleine journée électorale en France pour le premier tour des législatives, le chef de l'Etat doit s'entretenir avec M. Ouattara en milieu d'après-midi, et les deux hommes s'adresseront à la presse à l'issue de leur entretien...." (AFP Emmanuel Macron rencontre les présidents ivoirien et sénégalais dimanche et lundi )

Le documentaire de la Rai 3 ("Côte d'Ivoire : la France dans la tourmente") revient sur les terribles massacres à caractères génocidaires perpétrés à Duékoué (voir la vidéo vers 25'00) par les troupes de Ouattara sous les yeux de l'ONU et avec le soutien de la Force Licorne. Il s'agit des plus grands massacres commis durant la guerre en Côte d'Ivoire et les principaux responsables soutenus par la France et l'ONUCI n'ont jamais été inquiétés.