«Pandemic», un nouveau malware de la CIA dévoilé par WikiLeaks (Sputniknews)

WikiLeaks a publié un nouveau lot de documents dans le cadre de la campagne Vault 7. Cette fois-ci, l’existence de malwares capables de modifier des fichiers lors de leur transfert a été dévoilée.

WikiLeaks a publié un nouveau lot de documents confidentiels de la CIA dans le cadre de la série de publications baptisée Vault 7.

Le précédent lot de documents, consacré aux outils de cyber-espionnage Athena, a été publié le 19 mai.

La nouvelle publication décrit le projet intitulé par le CIA « Pandemic ». Le programme permet de contaminer les ordinateurs d'utilisateurs à distance durant le transfert de fichiers à l'intérieur d'un réseau local. Le fichier initial se transforme précisément au cours du transfert, ce qui complique sa détection.

WikiLeaks a publié le premier lot de documents piratés de la CIA la 7 mars, promettant qu'il s'agirait de la plus grande campagne de révélation sur l'agence de renseignement. Elle comprend plus de 8 700 documents et fichiers qui étaient conservés dans un réseau interne isolé du Centre de cyber-espionnage basé au quartier général de la CIA à Langley (Virginie).