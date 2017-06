Paris, 11e arrondissement : omerta sur un crime antisémite (Marianne.net)

Dans le nuit du 3 au 4 avril dernier, Sarah Halimi, 66 ans, a été torturée et défenestrée par son voisin Kada Traoré, 27 ans. Entre deux coups, selon les témoignages des voisins, l'assassin psalmodiait des sourates du Coran.

Elle était la seule juive du 26, rue de Vaucouleurs, à quelques pas du boulevard de Belleville, dans le XIe arrondissement parisien. Sarah Halimi, 66 ans, médecin de formation et directrice de crèche jusqu'à sa retraite récente, habitait depuis trente ans au troisième étage d'un petit immeuble HLM. Au deuxième étage, Kada Kobili Traoré, 27 ans, Français d'origine malienne, vivait avec sa mère et ses sœurs. Quand les sœurs Traoré croisaient Elisheva, la fille de Sarah, venue rendre visite à sa mère, elles crachaient par terre et criaient « Sale juive ! ». Sarah, sa famille et ses petits-enfants qui portaient kippa étaient des juifs visibles. Traoré avait un casier judiciaire chargé. Mais, avec une vingtaine de condamnations pour violences et vols, aucun psychiatre ne l'avait catalogué comme malade mental.