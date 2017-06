[Photos] Philippines. Siège de Marawi : la ville est dévastée alors que les forces de sécurité combattent l'Etat islamique (Southfront)

Siège de Marawi : la ville est dévastée alors que les forces de sécurité combattent l'Etat islamique Article originel : Marawi Siege: City Is Devastated As Security Forces Clash With ISIS (Photos) South Front Traduction SLT

Les forces de sécurité soutenues par des troupes de l'armée, des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque, luttaient toujours pour repousser les terroristes de l'Etat islamique (EI) de la ville de Marawi aux Philippines.



Les terroristes de l'EI ont capturé une grande partie de la ville il y a deux semaines. Depuis, un combat intense est en cours dans la zone.



Selon des officiels de la défense, des membres de l'EI utilisent un grand réseau de tunnels et des sous-sols pour contrer les attaques aériennes et contre-attaquer contre les troupes gouvernementales dans la ville.

Les miliciens auraient été bien préparés pour un siège possible. Ils ont préparé des provisions dans des mosquées et des écoles religieuses et ont installé des snipers et des positions militaires dans la ville.



Le gouvernement croit que de 40 à 200 miliciens pourraient être encore présents dans Marawi.