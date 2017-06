Selon l'AFP, le Qatar en raison de son soutien au terrorisme a été exclu de la coalition saoudo-étatsunienne bombardant le Yémen

On savait que le Qatar et l'Arabie saoudite avaient été mis en cause pour leur soutien militaire, financier et politique aux groupes islamistes terroristes intervenant de par le monde mais cette fois-ci, on apprend que les pays du Golfe ont décidé de faire le ménage eux-même. C'est une première, le Qatar qui soutient également des grands clubs de football comme PSG ou le Real de Madrid vient d'être exclu de la coalition saoudienne qui bombarde sans discontinuer le Yemen avec le soutien des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et d'Israël, en raison de son soutien au terrorisme.







AFP Le Qatar exclu de la coalition militaire arabe au Yémen

La coalition militaire arabe, intervenant au Yémen sous commandement saoudien, a annoncé lundi l'exclusion du Qatar en raison de "son soutien au terrorisme".

Cette mesure a été décidée alors que l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte, tous membres de la coalition, venaient d'annoncer la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar.