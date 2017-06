Si Erdogan déploie des troupes au Qatar, il signe son arrêt de mort (The Duran)

Au début de la crise du Qatar, la Turquie a déclaré certaines choses justes en ce qui concerne son essai pour cacher son agenda pro-qatari et elle a même fait beaucoup d'actions justes, à savoir en ce qui concerne le président turc Recèp Tayyip Erdogan son coup de téléphone au président Vladimir Poutine russe pour agir avec la communauté internationale non-arabe dans une tentative de mise en place d'une approche constructive à la crise.



Aujourd'hui, avec l'annonce que la Turquie doit déployer des troupes au Qatar, Erdogan met en danger non seulement la stabilité de la région, mais aussi sa propre présidence...

Source :

- The Duran If Erdogan puts troops in Qatar, he is signing his death warrant