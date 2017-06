Sous le régime de la Vème : une task force sous contrôle du chef de guerre sans aucun contrôle parlementaire et gouvernemental

L'information est passée comme une lettre à la poste sans qu'elle entraîne la moindre critique républicaine majeure. Le chef de guerre a créé une task force contre le terrorisme rassemblant tous les services secrets qui passeront à cet effet sous le contrôle de l'Elysée. Aucun contrôle parlementaire n'est prévu et selon Le Canard, le gouvernement français n'aura pas non plus de quelconque contrôle :



Macron entend créer "un Centre de coordination des activités des services, qu'il a lui même qualifié de task force élyséenne...Les membres du gouvernement n'auront pas à en débattre, ils seront uniquement invités à ratifier le décret permettant la formation, auprès d'Emmanuel Macron, de cette sorte de cellule antiterroriste".

Un régime de la Vème où l'exécutif est de plus en plus sanctuarisé en contradiction formelle avec les principes démocratiques fondamentaux.

