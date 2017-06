En Syrie, les groupes terroristes et leurs sponsors sont inquiets. Ils craignent que l’armée syrienne et ses alliés ne parviennent à atteindre les frontières avec l’Irak et à créer une voie d’approvisionnement entre l’Irak et la Syrie.

Récemment, ces groupes ont révélé avoir été contactés par les Américains qui leur demandent de stopper « à n’importe quel prix » l’avancée des forces syriennes et de leurs alliés vers le désert syrien, connu sous l’appellation d’al-Badiya dans le sud-est de la Syrie.

Cette perspective terrorise les terroristes puisqu’elle ouvre la voie à une fusion des forces syriennes et du Hezbollah d’une part et les forces de Mobilisation populaire irakienne dites les Hachd al-Chaabi de l’autre avec en toile de fond la création d’une « force supranationale » contre le terrorisme qui affecte la région entière.

Il y a trois jours, les militaires américains avaient clairement menacé les troupes syriennes de frappes aériennes, s’ils s’approchaient d’al-Tanf, point de passage frontalier syro-irakien non loin de la frontière avec la Jordanie.

La semaine dernière, les forces de l’armée syrienne, secondées par le Hezbollah ont lancé une double offensive intitulée » Opération du Grand désert » sur deux axes: le premier situé dans la région de Qalamoun, à l’est de Damas et le deuxième, dans le sud de Palmyre. L’objectif? Empêcher de façon préventive toute offensive conjointe USA/Grande-Bretagne/Jordanie conte le sud de la Syrie.

Dans le même temps, le commandant en chef de l’armée de Badr, une des composantes des Hachd al-Chaabi a affirmé avoir la ferme intention tout comme d’autres composantes des Hachd « de poursuivre leurs opérations dans l’ouest de l’Irak pour atteindre les frontières syriennes ».

Au début de cette semaine, le Hachd arrivait bel et bien à la frontière et poursuivait son avancée vers le sud, vers la localité frontalière d’al-Qaem.

Mais pourquoi cette panique américaine de voir l’armée syrienne et les Hachd réussir à prendre le contrôle des frontières syro-irakiennes?

Les analyses et commentaires publiés par la presse US accusent l’Iran, « allié de poids du régime Assad », de « vouloir créer un croissant chiite » qui relierait l’Irak à la Syrie avant de se diriger vers le Liban.

Or ce poncif récurrent sur l’Iran et ses intentions cachent bien des velléités : les États-Unis cherchent à bloquer l’émergence d’une force militaire capable d’éliminer Daech et de faire échec à leurs plans dans la région. D’où la précipitation avec laquelle les Américains se sont mis à armer les terroristes. De leur aveu, la CIA et ses alliés régionaux dont la Jordanie et l’Arabie Saoudite, ont envoyé des armes et munitions via deux canaux séparés. C’est l’Armée syrienne libre (ASL) qui reçoit le gros des cargaisons d’armes.

Tlas Salama, chef du groupe terroriste Jaïsh Ossoud al-Charqiya qui agit sous commandement de la cellule d’opération située en Jordanie MOC s’en est même félicité allant jusqu’à lancer au journaliste de Reuters la phrase suivante : » Le soutien s’est élargi. Il est impossible que nous permettions à l’armée de Assad et à ses alliés de prendre le contrôle de l’autoroute Bagdad-Damas. La livraison d’armes est quotidienne. Et il y a toute sorte d’armements, des missiles Tow, des véhicules blindés et des véhicules lourds ». Il a rendu compte de l’intensification d’un programme destiné à entrainer des Syriens originaires de la province de Deir Ezzor.

Mardi, la milice Jaïsh Ossoud al-Charqiya a rapporté avoir avec l’aide de la milice des Forces d’Ahmad alAbdo lancé un assaut contre des positions de l’armée syrienne et de ses alliés dans le désert syrien al-Badia, dans le cadre de la bataille baptisée « La terre nous appartient ». sur son compte dans les réseaux sociaux, elle a indiqué que l’assaut a été perpétré à partir de deux axes et aurait permis de briser la première ligne de défense de l’armée syrienne et de ses alliés et de prendre le contrôle d’un barrage proche de Zaza et de Sabea Biar, après un bombardement aux mortiers et aux lances-obus.

Les semaines à venir seront lourdes d’événements : les combats s’intensifieront entre les États-Unis et l’axe de la Résistance dont la victoire est celle de tous les peuples de la région qui souhaitent la fin du terrorisme fabriqué dans leur région et le retour de la sécurité au Moyen-Orient »