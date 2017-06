Syrie : l'armée expulse l'EI d'une ville près d'Alep (AFP)

L'armée syrienne a repris dimanche au groupe Etat islamique (EI) une localité stratégique de l'est de la province d'Alep, selon une source militaire.

La prise de Maskana, située sur la rive ouest du lac Assad, s'inscrit dans le cadre de la vaste opération militaire lancée par le régime à la mi-janvier, avec le soutien des Russes, pour vaincre l'EI dans la province d'Alep.

"Des unités de l'armée et des forces combattantes poursuivent leur avancée dans la province est d'Alep et traquent des groupes de l'organisation terroriste Daech (acronyme arabe de l'EI)", a indiqué une source militaire citée par les médias d'Etat syriens. "Elles rétablissent la sécurité et la stabilité dans la commune stratégique de Maskana et dans plusieurs villages et lieux importants", a ajouté cette source...

