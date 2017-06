Theresa a raison de dire « Assez, c’est assez ! » : on en a assez d’elle (Moon of Alabama)

BBC : les rebelles britanniques attaquent les forteresses de Theresa May à Londres

C’est ce que la BBC aurait dû titrer hier et aujourd’hui. C’est cela qu’elle a titré quand les « rebelles » étaient des « Syriens » et que les attaques se produisaient à Damas. N’était-ce pas objectif ? Pourquoi changer maintenant de titre ?

John Pilger s’interroge à propos de l’attaque de Manchester : Que savait le premier ministre ? (Vidéo)

Il souligne, comme nous l’avons fait, que Theresa May était ministre de l’Intérieur quand des ordres ont été donnés pour lever le contrôle et permettre aux Takfiris libyens de quitter la Grande-Bretagne pour aller détruire la Libye. La moitié d’entre eux sont revenus, bien formés, et l’un d’eux a tué 22 personnes à Manchester.

Un retour de bâton de la décision prise par May d’envoyer des terroristes connus comme tels dans les guerres britanniques par personnes interposées. Maintenant, elle dit qu’il y a « trop de tolérance envers l’extrémisme ? » Qui les a tolérés ?

L’actuel ministre de l’Intérieur ne vaut pas mieux : Amber Rudd empêche le candidat indépendant de poser une question sur les ventes d’armes aux commanditaires saoudiens du terrorisme.

Augmenter la censure : voilà la réponse typique des dirigeants autoritaires lorsque qu’on tente de discuter ouvertement de leurs accords secrets, et que leur compétence est remise en question. Theresa May demande aux firmes d’Internet d’éradiquer les « espaces sûrs » qu’utilise l’extrémisme, suite à l’attaque terroriste du Pont de Londres

Le Pont de Londres est-il un serveur web ? Les « espaces sûrs » sur Internet ont-ils été utilisés pour l’attaquer ? Ces « espaces sûrs » ne sont-ils pas aussi ceux qui servent à dévoiler les lucratives affaires d’amour de la Grande-Bretagne et de May avec les fous wahhabites qui financent le terrorisme en Arabie Saoudite et au Qatar ? Pour une plongée encore plus profonde, lisez on ne peut pas comprendre ISIS si on ne connait pas l’histoire du wahhabisme en Arabie Saoudite.

L’information et la discussion sur la collusion de May avec les commanditaires du terrorisme est officiellement interdite : Le Ministère de l’Intérieur n’a pas le droit de publier de rapport sur le financement du terrorisme car il ciblerait l’Arabie saoudite – On pense que l’enquête se concentre sur l’Arabie saoudite, à qui le Royaume-Uni vient de vendre pour 3.5 billions de livres d’armes.

Ce serait mauvais pour les affaires qu’on désigne publiquement les vraies sources du terrorisme takfiri. Il faudra que quelques dizaines de Britanniques ici et là, à Manchester et à Londres, meurent de temps en temps pour que les actionnaires de BAE Systems et d’autres fabricants d’armes britanniques soient heureux. Jermey Corbyn changerait probablement cela. Il a demandé un embargo des ventes d’armes à l’Arabie saoudite.

Attaque de Londres : Theresa May dit que « les choses doivent changer », le premier ministre Theresa May : « Assez est assez » (vidéo)

Nous espérons que les électeurs britanniques seront d’accord avec elle. Je pense, en effet, qu’il faut que ça change. Trop c’est trop. Votez pour dégager May. Et pour mettre fin aux bonnes relations de la Grande Bretagne avec les dictatures médiévales de la péninsule arabique.

Un changement de leadership en Grande-Bretagne est tout à fait possible si les jeunes électeurs travaillistes vont voter en nombre. Les Britanniques qui veulent mettre fin au terrorisme, dont eux-mêmes et d’autres sont victimes, doivent maintenant se mobiliser.

Moon of Alabama