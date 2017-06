Un perroquet s’en va, une perruche arrive (Reseau international)

Un chouette mensonge de Pujadas qui n’a pas ému le CSA

Le lundi 8 octobre 2012, revenant sur ce qu’avait dit David Pujadas la veille, le journal télévisé de 20 h de France 2, faisait son mea culpa : « Contrairement a ce qui a été dit hier sur cette chaine, le taux de pauvreté au Venezuela n’est pas de 80%. Il était de 49% quand Chavez est arrivé au pouvoir et il est maintenant de 29%. De même contrairement à ce qui a été dit, il n’y a pas qu’une seule ligne de chemin de fer pour les voyageurs au Venezuela. Il y a plusieurs lignes qui relient les grandes villes ».

Entre l’information inventée et son rectificatif, avait eu lieu la réélection du président Hugo Chavez, le dimanche 7 octobre 2012.

Le scrutin clos, le mensonge n’avait plus d’utilité. De plus, il était si gros, que France 2 ne pouvait pas le laisser vivre la longue vie des mensonges journalistiques dont la particularité est de surgir, ça et là, à l’improviste, comme une taupe dans le jardin.

La vérité était tout autre

Car la situation au Venezuela était tout autre : depuis l’arrivée de Chavez au pouvoir (1998), le taux de mortalité infantile avait été divisé par deux, l’analphabétisme éradiqué, le nombre de professeurs des écoles avait été multiplié par cinq (de 65 000 à 350 000). A ce moment là, le pays détenait le coefficient de Gini (qui mesure les inégalités) le plus performant d’Amérique latine. Dans son rapport de janvier 2012, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC, un organisme de l’ONU) établissait que le Venezuela est le pays sud-américain – avec l’Equateur – qui, entre 1996 et 2010, avait le plus réduit le taux de pauvreté. Enfin l’institut américain de sondages Gallup classait le pays d’Hugo Chavez, 6e nation « la plus heureuse du monde ».





La main de l’Elysée ?

Mais retenons bien ceci : si David Pujadas, fidèle perroquet des maîtres du CAC 40, est aujourd’hui brutalement évincé du JT de France 2 qu’il présentait depuis 2001 avec une audience croissante, ce n’est pas pour cette faute (vénielle aux yeux de la caste journalistique). Ni pour bien d’autres dont on ferait un livre. Les esprits mal intentionnés (et complotistes !) susurreront que, quelques jours à peine après l’élection de Macron à la présidence de la République, le limogeage de ce bon serviteur était nécessaire pour la promotion d’une amie à qui Brigitte Macron faisait ostensiblement la bise : Anne-Sophie Lapix, épouse d’Arthur Sadoun (photo), directeur de Publicis-Groupe. Ou pour une éventuelle insolence ancienne que l’Elysée n’aurait pas digérée. Bref, ironie du sort, Pujadas a été fichu à la porte comme un de ces vulgaires pue-la sueur qu’il savait si bien cuisiner.