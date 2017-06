Un terroriste de Londres et les opérations spéciales britanniques en Libye et en Syrie (ICH)

Le Telegraph rapporte que l'attaquant de Londres Rachid Redouane a combattu en 2011 dans la guerre britannico-française dans le cadre de L'OTAN contre Kadhafi - tout comme Salman Abedi, le kamikaze de Manchester - et a rejoint une milice qui a continué à envoyer des combattants djihadistes en Syrie. En Libye, il est supposé s'être battu avec l'unité de Liwa al Ummah.



Liwa al Ummah a été formé par un adjoint d'Abdul Hakim Belhaj, l'ancien émir du groupe de combat islamique libyen lié à Al-Qaïda. En 2012, Liwa al Ummah en Syrie s'est mêlé avec l'armée syrienne libre (FSA) [2], qui a été formée en août 2011 par les déserteurs basés en Turquie [3] dont le but était d'abattre Assad...

Source :

- ICH A London Attacker and UK Covert Operations in Syria and Libya