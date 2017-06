VENEZUELA : Le Président MADURO sanctionnera la violence capitaliste ! (Bolivar infos)

Le président de la République, Nicolás Maduro, a informé jeudi qu’il a demandé à un groupe d’avocats d’introduire une plainte contre le Bloc des Armes pour dommages et préjudices moraux face à la manipulation de Journal 2001 sur la mort de Neomar Lander, 17 ans, victime d’un explosif de fabrication artisanale qu’il manipulait alors qu’il participait à des violences organisées par des secteurs de l’opposition.

Des dirigeants de l’opposition ont prétendu dès le début que le jeune a été victime soi-disant d’une bombe lacrymogène tirée par la Police Nationale Bolivarienne, ce qui a été démenti mercredi par l’autopsie du jeune.

Des médias comme Journal 2001, propriété du Bloc des Armes, ont donné à entendre que le jeune était mort victime d’une « répression atroce » du Gouvernement vénézuélien.

Face à cela, le Président a informé qu’il a ordonné « de porter plainte pour dommages et préjudices moraux contre la société Le Bloc des Armes parce que ce gros titre est un titre de guerre, de mensonges, de manipulation. Sans connaître l’enquête, les preuves, l’autopsie, les vidéos, les témoignages qui existent déjà, ils accusent le Gouvernement National de mensonge, » a déclaré le chef de l’Etat dans une émission conjointe de radio et de télévision diffusée depuis la salle Ríos Reyna du Théâtre Teresa Carreño, à Caracas, lors d’une rencontre avec des travailleurs du secteur de l’éducation.

Le Chef de l’Etat engagera aussi des actions en justice contre les dirigeants politiques de l’opposition extrémiste. « J’ai décidé, dans l’exercice de mes facultés de citoyen, d’engager des actions en justice pour défendre mon honneur, pour défendre la vérité. J’ai désigné un groupe d’avocats pour qu’ils portent plainte et qu’il y ait un procès historique contre tous ces dirigeants de droite qui accusent et accusent et accusent alors qu’ils provoquent la mort, » a déclaré Maduro.

Dans son allocution, le Président de la République a évoqué le fait que depuis qu’il a été élu Président en 2013, il a été la cible de campagnes contre lui organisées par des corporations de médias vénézuéliens et internationaux.

« On m’accuse de tout, cette histoire suit son cours. Nous avons une trajectoire, nous sommes des hommes et des femmes forgés dans les valeurs de lutte, de résistance, dans les valeurs humanistes et pendant 4 ans, en tant que Président Constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela, j’ai été soumis à des assauts, à des attaques, à des agressions, à des campagnes, à des mensonges, à des infamies, à des insultes. Mais les campagnes qu’ont organisées les médias mondiaux grâce aux télévisions, aux réseaux sociaux, n’ont pas d’exemple dans ce qui a été fait auparavant, » a-t-il souligné.

Une Commission pour la Vérité

Il a renouvelé son appel à installer une Commission pour la Vérité, la Justice et le Dédommagement des Victimes à l’Assemblée Nationale Constituante pour renforcer la paix au Venezuela face aux violences des secteurs de l’opposition qui ont fait plus de 80 morts et plus de 1 000 blessés.

« Je le dis à ceux qui m’accusent : je suis prêt pour un procès historique, pour que surgisse la vérité du Venezuela. J’attends avec impatience le jour de l’installation de l’Assemblée Nationale Constituante où l’Assemblée Nationale Constituante installera une puissante Commission pour la Vérité, la Justice et le Dédommagement des Victimes, pour l’unification, pour la paix du Venezuela. Et moi, je suis prêt à coopérer avec cette instance pour que surgisse toute la vérité et que personne ne nie la vérité, » a-t-il indiqué.

Un peu plus tôt, le vice-président de la République, Tareck El Aissami, a montré des images de l’enquête et a lu le rapport du médecin légiste dans lequel est mis en évidence que le jeune Lander présentait « une fracture des 4° et 5° côtes, une explosion du poumon gauche avec hémorragie interne, une brûlure à l’avant-bras par engin explosif de fabrication artisanale de type « mortero ». »

Le vice-président a aussi indiqué que l’analyse au microscope électronique a montré la présence de ions oxydants de poudre à usage pyrotechnique dans la région des avant-bras de la victime.