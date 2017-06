[Vidéo] Assurance chômage : l'Elysée tente d'éteindre la polémique (Le Parisien)

(c) Wozjer AFP

Tabou : ce sur quoi on fait silence, par crainte ou par pudeur. A ne pas confondre avec le totem : animal considéré comme le protecteur du clan, objet de tabous et de devoirs particuliers. En utilisant les nuances du dictionnaire, la gauche met à jour ses divisions autour d'un sujet fondamental, de gauche même : l'assurance chômage.



«Il ne doit pas y avoir de tabou ni de posture. L'assurance-chômage est en déficit de 4 milliards d'euros ; quel responsable politique peut s'en satisfaire ? Il y a eu une réforme, elle est insuffisante. On ne pourra pas en rester là», affirmait dimanche Emmanuel Macron, dans les colonnes du JDD. Le locataire de Bercy a brandi la possibilité, si les partenaires sociaux ne se saisissaient pas du problème, que l'Etat «reprenne la main si les blocages sont trop lourds». «La gauche n'a pas de tabous, mais elle a quelques totems, en particulier le fait que quand le président de la République s'exprime, les ministres appliquent», a aussitôt rétorqué Jean-Christophe Cambadélis à son arrivée au conseil national du PS à Paris...

Lire la suite