[Vidéo, photos] La coalition menée par les Etats-Unis bombarde Mossoul à l'aide de phosphore blanc (Southfront)

La coalition menée par les Etats-Unis bombarde Mossoul à l'aide de phosphore blanc Article originel : US-led Coalition Bombing Mosul With White Phosphorus (Video, Photos) South Front

Au cours de son avance, les UMP ont détruit un véhicule militarisé de l'EI venant de la Syrie et en ont capturé un autre. En outre, les unités d'ingénieur ont continué à construire des fortifications à la frontière syro-irakienne et les UMP ont continué temporairement l'évacuation des civils de la zone d'Al-Baaj.



Pendant ce temps là, l'armée irakienne et la coalition menée par les États-Unis ont augmenté le bombardement de la vieille zone de Mossoul dans l'ouest de la ville. L'artillerie de la coalition menée par les États-Unis a bombardé des positions de l'EI en utilisant des bombes au phosphore blanc, qui ont mené à la diffusion de feux.