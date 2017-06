[Vidéo] «Venez voir la réalité» : Moscou met une journaliste de CNN au défi de rencontrer le «garçon d'Alep» (Russia Today)

Tout le monde se souvient de cette fameuse photo du petit garçon assis à l'arrière d'une ambulance, blessé et recouvert de cendres à la suite d'une frappe aérienne, dans la ville syrienne d'Alep. Le cliché avait été pris par les controversés Casques blancs opérant en Syrie et était devenu viral dans le monde entier en quelques heures.

«Elle pourrait avoir assez de courage, d'éthique professionnelle journalistique et de conscience humaine pour aller au bout de l'histoire. Qu'elle se rende en Syrie, à Alep, qu'elle trouve ce garçon et sa famille et s'entretienne avec eux de manière honnête, sans toutes ces mises en scène si propres à CNN», a déclaré Maria Zakharova.

Puis, s'adressant directement à Christiane Amanpour, la porte-parole du Kremlin a ajouté : «Vous pourrez poser toutes vos questions, même les plus difficiles et produire un véritable reportage sur ce qui est arrivé à ce garçon, ainsi que sur la façon dont les médias américains ont instrumentalisé sa photo, son histoire et plus généralement, le destin même de la Syrie depuis des années.»

En résumé, Maria Zakharova a estimé que les médias traditionnels, notamment CNN, avaient été pris «en flagrant délit» d'instrumentalisation de l'image du «garçon d'Alep» et devraient en porter la responsabilité.

La rédactrice en chef de RT Margarita Simonyan a proposé sa collaboration afin d'organiser une entrevue entre Christiane Amanpour et la famille d'Omran Daqneesh, directement à Alep.

«La prochaine fois, Christiane Amanpour et tout autre journaliste de CNN pourront venir avec nous sur le terrain. S'ils ont le courage de parler à ce garçon et à sa famille», a-t-elle déclaré.

Lire aussi : Poursuivant ses objectifs bellicistes, l'Occident exploite sans vergogne l'image d’un garçon syrien